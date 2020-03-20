إغلاق قسم النساء والخصوبة في مستشفى الهواري بعد تخصيصه للحجر الصحي

رئيس قسم النساء والخصوبة بمستشفى الهواري، الدكتور استشاري هنيدى المجراب, (أرشيفية - الإنترنت)

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي، هاني العريبي، إغلاق قسم النساء والخصوبة والمساعدة على الإنجاب بالمستشفى، برئاسة الدكتور استشاري هنيدى المجراب، تواكبا مع الطوارئ وتحويل المستشفى إلى مقر للحجر الصحي حال اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.

وبحسب العريبي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، فإن القسم أوقف أي عمليات ومتابعات خاصة بالمساعدة على الإنجاب كالتلقيح والرحمي والتحاليل الخاصة بالعمليات الصغرة، لكنه يستقبل حالات النساء المستعجلة فقط.

وزير «صحة الموقتة» يبحث خطة تحويل مستشفى الهواري لمقر للحجر الصحي

وأعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أمس، تجهيز مستشفى الهواري العام ببنغازي، ليكون مقرا للحجر الصحي بالمدينة.

وبحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، مع مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن الشريف، خطة تحويل المستشفى لمقر للحجر الصحي حال اكتشاف حالات مصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.