مديرية أمن الخمس تطلق خطة أمنية وقائية لمواجهة فيروس «كورونا»

مدير مديرية أمن الخمس، مع قيادات المديرية في اجتماع لبحث خطة مواجهة فيروس «كورونا». 20 مارس 2020 (مديرية أمن الخمس)

قرر مدير مديرية أمن الخمس، مع قيادات المديرية، وضع خطة أمنية وقائية لمواجهة مرض «كورونا».

وبحسب بيان للمديرية اليوم، اجتمع مدير الأمن اليوم برؤساء الأقسام والمراكز، بحضور المساعد للشؤون العامة والمساعد للشؤون الأمنية بالمديرية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول وضع خطة أمنية وقائية لمكافحة مرض «كورونا»، تتضافر فيها الجهود والعمل المشترك بين وزارتى الداخلية والصحة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

«صحة الوفاق»: وصول جهاز مخبري حديث لتشخيص حالات الاشتباه بفيروس «كورونا»

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وصول جهاز مخبري حديث لتشخيص حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» إلى طرابلس.

وأوضح مدير مكتب الوكيل العام، محمود بن محمود، في بيان اليوم، أن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» وصلت مطار معيتيقة الدولي اليوم، حاملةً على متنها جهاز PCR (جهاز مخبري يستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد)، أحد أحدث الأجهزة التي أنتجتها شركة Rotor-Gene Q مقدم من شركة «ألفا الطبية».