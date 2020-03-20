مدير «مكافحة الأمراض»: الصين أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الفنية لليبيا لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 08:04 مساء
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار خلال لقاء تلفزيوني، 20 مارس 2020. (القناة الرسمية الليبية)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، إن الصين أبدت استعدادها لتقديم مساعدة فنية إلى ليبيا في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، بعد اتصالات بالخصوص بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والحكومة الصينية.

وجدد النجار خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الرسمية الليبية، اليوم الجمعة، تأكيده عدم تسجيل أية حالات إصابة بالفيروس داخل ليبيا، لكنه اشتكى في ذات الوقت من «قلة الإمكانات» المخصصة للحجر الصحي.

اقرأ أيضا «مكافحة الأمراض» ينوه بإشادة منظمة الصحة بإجراءاته للفحص المختبري

وأشار إلى أن السبب في قلة الإمكانات المتاحة حتى الآن يرجع إلى الظروف التي تعيشها البلاد، حسب قوله.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض نوه في وقت سابق اليوم بإشادة منظمة الصحة العالمية بإجراءاته للفحص المختبري لعينات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا. وقالت منظمة الصحة إن فنيي المختبر المرجعي التابع لمركز مكافحة الأمراض «مدربون بشكل جيد على فحص العينات المختبرية». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من ...
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
تقليص الأعداد ومنع المصافحات: العمل الحكومي في زمن «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على الأدوية «المحتملة» لعلاج «كورونا»