مدير «مكافحة الأمراض»: الصين أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الفنية لليبيا لمواجهة «كورونا»

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار خلال لقاء تلفزيوني، 20 مارس 2020. (القناة الرسمية الليبية)

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، إن الصين أبدت استعدادها لتقديم مساعدة فنية إلى ليبيا في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، بعد اتصالات بالخصوص بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والحكومة الصينية.

وجدد النجار خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الرسمية الليبية، اليوم الجمعة، تأكيده عدم تسجيل أية حالات إصابة بالفيروس داخل ليبيا، لكنه اشتكى في ذات الوقت من «قلة الإمكانات» المخصصة للحجر الصحي.

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وأشار إلى أن السبب في قلة الإمكانات المتاحة حتى الآن يرجع إلى الظروف التي تعيشها البلاد، حسب قوله.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض نوه في وقت سابق اليوم بإشادة منظمة الصحة العالمية بإجراءاته للفحص المختبري لعينات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا. وقالت منظمة الصحة إن فنيي المختبر المرجعي التابع لمركز مكافحة الأمراض «مدربون بشكل جيد على فحص العينات المختبرية».