وزير «صحة الموقتة» يبحث خطة تحويل مستشفى الهواري لمقر للحجر الصحي

وزير صحة الموقتة سعد عقوب، مع مدير مستشفى الهواري عبدالرحمن الشريف, 19 مارس 2020 (الإنترنت)

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، مع مدير عام مستشفى الهواري العام في بنغازي، الدكتور عبدالرحمن الشريف، خطة تحويل المستشفى لمقر للحجر الصحي حال اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللقاء حضره رئيس اللجنة التسيرية لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان البوعيشي، وعدد من الأطباء بالمستشفى.

تعيين مدير جديد لمستشفى الهواري وتجهيزه ليكون مقرا للحجر الصحي ببنغازي

وأعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة أمس تعيين الدكتور عبدالرحمن الشريف مديرا عاما لمستشفى الهواري العام ببنغازي، والبدء في تجهيز المستشفى ليكون مقرا للحجر الصحي بالمدينة.

وقال العريبي، إنه «جرى تكليف الدكتورعبدالرحمن الشريف مديرا عاما جديدا للمستشفى خلفا للدكتور ابريك البرغثي».

يذكر أن لجنة فنية مشكلة بقرار رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني أوصت في نهاية فبراير الماضي بصيانة مستشفى الهواري العام ببنغازي على مراحل، شريطة ألا تعيق أعمال الصيانة عمل العيادات والأقسام بالمستشفى، وذلك في استجابة لمطالبات سابقة من إدارة المستشفى بهذا الشأن.