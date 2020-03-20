«عدل الموقتة» تبدأ حملة تعقيم لمؤسسات الإصلاح والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الجمعة 20 مارس 2020, 07:03 مساء
تعقيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل بالحكومة الموقتة 20 مارس 2020 (بوابة الوسط)

شرع جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بالحكومة الموقتة، بتعقيم مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة له، كإجراء احترازي من تفشي مرض كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة ملازم أول صديق الزواي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن عملية التعقيم استهدفت مؤسسات الكويفية وقرنادة وطبرق وغيرها من المؤسسات التابعة.

وأضاف أن العملية جاءت تحت إشراف إدارة الرعاية الصحية بالجهاز، لضمان سلامة النزلاء والعاملين بالمؤسسات، كما شملت الحملة مقار الشرطة القضائية، مع الإرشاد والتوعية المستمرين للنزلاء وتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة هذه الأعمال.

وبحسب الزواي، وفرت الوزارة غرفا معقمة وفقا للمعايير الصحية لاستقبال النزلاء الجدد بالتنسيق مع النيابة العامة.

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