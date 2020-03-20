مديرية أمن طرابلس تنفي ظهور حالة اشتباه بـ«كورونا» في زاوية الدهماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 06:31 مساء
مدير أمن طرابلس العميد دكتور أسامة عويدان، خلال إشرافه على حملة لمكافحة فيروس كورونا، 15 مارس 2020.. (صفحة المديرية على فيسبوك)

نفت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة بشأن ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد في زاوية الدهماني.

وقالت المديرية في بيان، إن «الأمر لا يعدو كونه عملية تعقيم لسيارات الشرطة المشاركة في حملة الأمن الغدائي ومقر مركز شرطة زاوية الدهماني»، لافتة إلى أن هذا الإجراء أتخذته في إطار حرصها على تعقيم مباني المقار التابعة لها.

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وكانت المديرية أعلنت في وقت سابق اليوم، تعقيم مركز شرطة زاوية الدهماني في إطار حملتها الرامية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالاتفاق مع شركة «مرسيليا» للنظافة وحماية البيئة.

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