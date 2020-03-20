«داخلية الوفاق» تقرر غلق المطاعم والمقاهي بشكل نهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 06:02 مساء
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أصدر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، كتابا لرئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات العاجلة والإضافية بإغلاق كل المطاعم والمقاهي بشكل نهائي، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع تسلل فيروس «كورونا» المستجد إلى ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن عمل المطاعم سيقتصر على تقديم خدمات التوصيل للزبائن، وطالبت المطاعم بضرورة الالتزام بقرار الإقفال حسب التوقيت المحدد وهو الساعة الرابعة مساءً، والتقيد بشروط السلامة الصحية التي حددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الوقاية من الفيروس.

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كما قرر وكيل وزارة الداخلية تكليف الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بمتابعة هذا الإجراء بمرافقة جهاز الحرس البلدي.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت، أمس الخميس، إقفال الأسواق الشعبية كافة للحفاظ على أمن وصحة الجميع، كما قررت عدم السماح لأي شخص بالدخول إلى المصارف التجارية إلا بعد التزامه بارتداء الكمامات والقفازات، وتجنب الازدحام وترك مسافة آمنة، والامتثال لتعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.

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