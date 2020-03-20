غلق سوق شعبية في بني وليد بسبب «كورونا»

أعضاء بلجنة الأزمة ببلدية بني وليد خلال غلقهم السوق، 20 مارس 2020. (بوابة الوسط)

أغلقت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية بني وليد، اليوم الجمعة، السوق الشعبية وسوق الخضراوات عند مدخل المدينة الجنوبي، في ضوء إجراءات احترازية تهدف إلى منع تسلل فيروس «كورونا» المستجد وانتشاره في المدينة.

وجاء هذا القرار بهدف منع تجمعات المواطنين خلال الفترة الحالية، التي تعد مصدرًا لنقل وتفشي عدوى الإصابة بالفيروس، وذلك حسب تصريح الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ في بني وليد، زايد أبوقدندش، إلى «بوابة الوسط».

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وناشد أبوقدندش المواطنين بضرورة التعاون مع أعضاء لجنة الأزمة والطوارئ والأجهزة الأمنية لاجتياز هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وتهدف إلى الحفاظ على سلامته وعدم تعريضه للإصابة بالفيروس.

وكان المجلس البلدي بني وليد، قد أعلن الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ القصوى في البلدية واتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار «كورونا المستجد»، وكلف جهاز الحرس البلدي بقفل المقاهي والسوق الشعبية داخل المدينة.

أعضاء بلجنة الأزمة ببلدية بني وليد خلال غلقهم السوق، 20 مارس 2020. (بوابة الوسط)