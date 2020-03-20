«مكافحة الأمراض» ينوه بإشادة منظمة الصحة بإجراءاته للفحص المختبري

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت خلال زيارتها المختبر المرجعي التابع له بإجراءات الفحص المختبري لعينات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، مؤكدة أنها «تجري بشكل جيد».

وأشارت منظمة الصحة خلال الزيارة إلى أن فنيي المختبر المرجعي «مدربون بشكل جيد على فحص العينات المختبرية»، حسب بيان للمركز الوطني منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقالت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الاختبار الذي يجرى داخل المختبر المرجعي موصى به من قبل منظمة الصحة، وهو «Real TIME PCR»، لافتة إلى أن هذا الاختبار يعمل فقط على الحمض النووي للفيروس ويستغرق فحسب من ثلاث إلى أربع ساعات، ما يجعل نتيجته حاسمة سواء بالإيجاب أو السلب.