«خارجية الوفاق» تطالب العائدين من الخارج بحجر أنفسهم لمدة 14 يوما

مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، المواطنين العائدين من الخارج بحجر أنفسهم في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي يهدف إلى التأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن وعائلته ووطنه، مؤكدة استمرارها في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين، الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن.

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وأكدت الوزارة سعيها ضمن أجهزة حكومة الوفاق لمنع تسلل الفيروس إلى التراب الليبي، موضحة أن ليبيا خالية حتى اللحظة من أي إصابات بـ«كورونا» وذلك بفضل اتباع الإرشادات والتدابير الاحترازية.