السفارة الليبية في القاهرة تعلن تكفلها بنفقات رحلات إعادة الليبيين

المسافرون الليبيون في الحافلة التي غادرت مصر الأربعاء. (السفارة الليبية بالقاهرة)

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الجمعة، تكفلها بتغطية كل الالتزامات المالية لجميع الرحلات البرية التي خصصت لنقل الرعايا الليبيين إلى ليبيا.

وقالت الوزارة إنها تكفلت كذلك بتوفير كل احتياجات رعاياها من مواد التعقيم الشخصي وغيرها، لافتة إلى أن هذه التدابير هدفت إلى حمايتهم من خطر انتقال فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبلغت أعداد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من قبل السفارة الليبية في القاهرة 142 ليبيا وليبية حتى الأربعاء الماضي، وانطلقت، أمس الخميس، آخر رحلة برية من القاهرة إلى بنغازي وطرابلس، وتم «قفل الحدود الليبية المصرية» ليلة أمس.

وأعلنت حكومة الوفاق الأسبوع الماضي غلق المنافذ البرية والجوية، في إطار إجراءات احترازية لاحتواء خطر تسلل فيروس «كورونا» المستجد إلى التراب الليبي، كما قررت الحكومة الموقتة غلق كل المنافذ.