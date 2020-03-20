ضبط سيارة بها قذائف و86 قطعة حشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 01:45 مساء
سيارة عثر بداخلها على ممنوعات في بنغازي، 20 مارس 2020، (أمن بنغازي)

ضبط قسم النجدة بنغازي سيارة على متنها قذائف صاروخية لمدفع «آر بي جي»، و86 قطعة من مخدر الحشيش.

وأكدت مديرية أمن بنغازي استمرار الحملات ضد تجار المواد المخدرة والخمور، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويوم الإثنين الماضي، وجهت المديرية ضربة قوية إلى تجارة المخدرات، إذ تمكن رجالها من كشف شبكة كبيرة من بائعي الحبوب المهلوسة.

وأشارت المديرية إلى القبض على أطراف خطيرة من هذه الشبكة لبيعهم الحبوب المهلوسة وبكميات كثيرة للمواطنين، كما عثر بحوزتهم على 100 شريط حبوب مهلوسة نوع «بترل».

حشيش مضبوط في السيارة
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