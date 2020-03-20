بالصور: «الهلال الأحمر» بنغازي يطبق فكرة المسافات الآمنة للوقاية من «كورونا»

ملصقات لتنظيم وقوف المواطنين بمسافات متباعدة في مركز بنغازي لعلاج السكري، 19 مارس 2020، (الهلال الأحمر)

بادر فريق التوعية التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي بتطبيق فكرة المسافات الآمنة في مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري، وسط ترحيب من العاملين بالمركز.

ودعت الجمعية كل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع المواطنين إلى تطبيق الفكرة بالوضع المناسب لها، حسب بيان على صفحة الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

تأتي تلك الفكرة ضمن الأساليب المبتكرة من أجل الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، إذ تعتمد على إبقاء مسافة بنحو متر بين الأفراد داخل المؤسسات مما يقلل من نسبة الازدحام، وقد طبقت بفعالية في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

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ولم تسجل إلى الآن أي إصابة بالفيروس في ليبيا، وقد اشتبه في عدد من الحالات خلال الفترة الماضية لكن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد سلبيتها، كما يشارك الهلال الأحمر بالتوعية بالفيروس وسبل الوقاية منه.

أحد أفراد الهلال الأحمر يضع ملصقا على كرسي بالمركز

ملصق مكتوب عليه الرجاء عدم الجلوس لتقليل الزحام