«تعليم الوفاق» تعلن شروط المشاركة في مشروع المنصات الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 11:30 صباحا
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق فتح الباب أمام الجهات المختصة للمشاركة في مشروع المنصات التعليمية الإلكترونية، الذي أطلقته بالتعاقد مع شركة المدار الجديد.

وتهدف تلك المنصات إلى تقديم دروس تعليمية إلكترونية في المواد الدراسية التي تعتمدها وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي، في مراحل التعليم الأساسى والثانوي والمهني المتوسط، إضافة إلى دروس عملية باستخدام المعامل الافتراضية في مواد العلوم المختلفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتتضمن الشروط أن تكون الدروس ضمن الخطة الدراسية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية بالوزارة، وأن تكون بلغة واضحة ومفهومة عربية كانت أو إنجليزية، وأن تخلو من الأخطاء العلمية والتربوية واللغوية.

وستخضع كل العروض إلى التقييم من قبل فريق متخصص، ويتضمن التقييم: القائمين على المبادرة ومؤهلاتهم، الوسائل التعليمية، المواد المقدمة، أساليب عرض وتقييم الدروس، كما سيتم التواصل المباشر مع الجهات التي سيقع عليها الاختيار بعد انتهاء المفاضلة، وتقبل المقترحات خلال أسبوعين ابتداء من غد السبت.

يذكر أن الوزارة وقعت أيضا اتفاقي شراكة مع قناتي «سلام» و«ليبيا الأحرار»؛ لبث البرامج التعليمية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات عدة لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم بعد قرار تعليق الدراسة، الذي جاء كأحد التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا» المستجد.

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