ديوان المحاسبة في البيضاء يقلص عدد موظفيه إلى النصف

ديوان المحاسبة في البيضاء، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر ديوان المحاسبة في البيضاء تقليص عدد الموظفين في إداراته إلى النصف بحيث يقسمون أسبوعيا حسب حاجة العمل، مع مراعاة تسجيل الحضور والانصراف بالمنظومة الخاصة بذلك.

يأتي الإجراء ضمن التدابير الاحترازية المتخذة من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وسبق أن أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الثلاثاء الماضي، حزمة جديدة من الإجراءات للوقاية من الفيروس داخل المصالح الحكومية، تضمنت منع التصافح بالأيدي بين الموظفين، وتقليص عدد المترددين علىيها.

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وتتواصل الجهود للوقاية من الفيروس ومنها تعطيل الدراسة في ليبيا، ومنع السفر منها وإليها جوا، وغلق المنافذ البرية والبحرية عدا أمام حركة الشحن، وإجراءات أخرى متعلقة بتقليل الازدحام مثل فرض حظر التجوال في بعض المناطق، وغلق المقاهي والرقابة على السلع الاستراتيجية في السوق، كما نفذت حملات للتعقيم في عدة بلديات، والتي تتواصل بشكل حثيث يوميا.