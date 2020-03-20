مستشفى غريان المركزي يعلن أرقام اتصال حال الاشتباه في إصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 09:40 صباحا
قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان المركزي التعليمي، (أرشيفية: صحة الوفاق)

دعا مستشفى غريان المركزي التعليمي إلى الاتصال بغرفة العمليات والطواري على الرقمين 4048644- 091، و6078643- 091، في حالة الاشتباه بأعراض الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وتتلقى الغرفة الاتصالات على مدار الساعة يوميا، وفي حال استقبال حالة اشتباه، ستحال إلى المكان المعد في مثل هذه الظروف، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، حسب بيان المجلس البلدي غريان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وانتهى المستشفى من تعقيم قسم العمليات بالكامل، وأصبح جاهزا لاستقبال جميع حالات الحوادث والطوارئ بأقسام جراحة العظام، والجراحة العامة، والنساء والولادة.

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وإلى الآن لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس، كما أن جهة الإعلان الرسمية هي مركز مكافحة الأمراض، وقد اشتبه في عدة حالات خلال الفترة الماضية لكنها جميعا جاءت سلبية.

واتخذت السلطات المحلية في العديد من البلديات إجراءات وقائية من الفيروس، مثل تعقيم المنشآت وتقليل الزحام عبر غلق المقاهي والأماكن الترفيهية.

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