«السلامة الوطنية» بالمنطقة الشرقية تشتكي تعرضها للإهمال وتطالب بإشراكها في الحرب على «كورونا»

بنغازي - بوابة الوسط: ابتسام اغفير | الجمعة 20 مارس 2020, 03:00 صباحا
سيارة إطفاء تابعة لهيئة السلامة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، توفيق الشامخ، إن البلاد في «حالة حرب» ضد فيروس «كورونا المستجد»، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستهزاء والاستخفاف بالفيروس؛ لما يمثله من خطر على حياتهم، وطالب المسؤولين بإشراك الهيئة في مكافحة هذا الوباء.

وأوضح الشامخ في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هيئة السلامة تحاول بكل جهدها المساعدة في الحرب ضد الفيروس رغم «قلة إمكاناتها وتعرضها للإهمال وعدم إدراك الجهات المختصة بالدولة لأهمية دورها»، لافتًا إلى إطلاق الهيئة حملات توعية تحض المواطنين على مجابهة هذا الوباء بكل جدية.  

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ودعا الشامخ المسؤولين إلى الاهتمام بهيئة السلامة وعدم إغفال أهمية دورها في مخططات الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، لافتًا إلى أن الهيئة يقع على عاتقها حماية وسلامة المواطن ولا يقتصر دورها على إخماد الحرائق فحسب، كما يعتقد بعض «المسؤولين والمواطنين».

وقال الشامخ إن مثل هذه الأزمات تحتاج إلى مشاركة الجميع لاجتياز هذه المرحلة، لافتًا إلى قدرة الهيئة على المشاركة في تطهير وتعقيم شوارع بنغازي بفضل ما تمتلكه من آليات لضخ المياه والرش.

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