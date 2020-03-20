«مكافحة الأمراض» يعلق على الاشتباه بإصابة حالتين بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 01:47 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلو حالتين اُشتبه في إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد»، من الفيروس.

وقال المركز إنه تسلم بلاغًا بشأن وجود حالتي اشتباه بالفيروس بمستشفى الهضة العام (الخضراء»، ليتقرر على الفور سحب عينات منهما وفحصها مختبريًّا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن نتائج التحليل أثبتت خلو الحالتين من فيروس «كورونا»، ليتأكد استمرار عدم تسجيل ليبيا أيه إصابات بالفيروس حتى اللحظة.

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