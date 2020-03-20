السراج يتابع خطة مواجهة «كورونا» وأزمة الليبيين العالقين

جانب من اجتماع السراج مع لجنة مواجهة كورونا، 19 مارس 2020. (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء الخميس، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» بحضور وزير المالية ووكيل وزارة الصحة، الاستراتيجية العامة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمواجهة الفيروس.

واطلع السراج على آليات التنسيق في الإجراءات بين اللجنة ومختلف قطاعات الدولة، وتفاصيل التدابير والإجراءات الاحترازية العلاجية والوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»

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وتطرق الاجتماع إلى سبل توفير الاحتياجات العاجلة وتسريع إجراءاتها، والتنسيق من الناحية المالية مع الداعميْن الرئيسييْن وهما الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وصندوق التضامن الاجتماعي، إلى جانب الحلول الممكنة لقضية الليبيين العالقين عند الحدود البرية.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» شكلها المجلس الرئاسي برئاسة وزير الصحة، وتضم ثمانية وكلاء وزارات، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع السراج مع لجنة مواجهة كورونا، 19 مارس 2020. (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)