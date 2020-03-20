البعثة الأممية تدين قصف عين زارة وتجدد دعوتها لوقت الأعمال العدائية

شعار البعثة الأممية. (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، عن «جزعها الشديد» جراء مصرع «أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عامًا، وإصابة خمس آخريات بينهن طفلة تبلغ 11 عامًا في قصف عشوائي استهدف حيًّا مدنيًّا في عين زارة».

ودانت البعثة الهجمات التي تطال المدنيين، وقالت إن الهجوم، الذي «نفذته حسب التقارير قوات الجيش الوطني الليبي»، وقع بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية، وفي نفس الوقت جددت البعثة دعوتها «لوقف فوري للأعمال العدائية».

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كان مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس أعلن الخميس، وفاة أربع فتيات وإصابة خمس آخريات في سقوط قذائف عشوائية على منطقة عين زارة مساء الأربعاء، وذكر أن المتوفيات هن خولة ناجي الرقيعي وحنين ناجي الرقيعي وهبة علي النعمي وهديل العماري النعمي.

بينما المصابات هن: صفاء صالح النعمي وأسماء محمد المشري وهويدة العماري النعمي وهنادي العماري النعمي ومروة صالح النعمي، وتتفاوت جروحهن بين المتوسطة والخطيرة، كما أن حالتين منهن محجوزتان في العناية المركزة وغرفة العمليات.