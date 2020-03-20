عقيلة صالح يدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا «رغم قسوتها»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 12:14 صباحا
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا، مؤكدًا أن هذه التدابير غير كافية «دونما تعاون من المواطنين وتطبيقها بشكل كامل والتقيد بها رغم قسوتها».

كما دعا صالح في خطاب تلفزيوني، المواطنين إلى «وحدة الصف والتكاتف، والالتزام بإجراءات حظر التجول وعدم الخروج من بيوتهم إلا لقضاء الحاجات الضرورية»، إلى جانب «التقيد بإجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارتي الصحة والداخلية والجهات المخولة رسميًّا».

اقرأ أيضًا عقيلة صالح يبحث مع وزير «خارجية الموقتة» أوضاع الليبيين في الخارج مع انتشار «كورونا»

وحض رئيس مجلس النواب كافة الجهات المسؤولة على «عدم التهاون أو التساهل واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه كل مَن يخالف تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي لهذا الوباء وكل مَن يُعرض حياته للخطر ويُهدد سلامة المواطنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس كورونا المستجد
دولى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من ...
دولى
فوز عبدالرؤوف قمبيج بمنصب النقيب العام للمحامين الليبيين
ليبيا
«MBC مصر» تطلق خريطة ترفيهية تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»
ثقافة وفن
ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس «كورونا» تجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة
دولى
الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنا لا أحكم