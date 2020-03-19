المسماري: حظر التجول ليس تقييدا للحرية بل لمنع انتشار فيروس «كورونا»

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

دعا الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، المواطنين إلى تقييد التحرك وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن «قرار حظر التجول ليس ضد الحرية وليس تقييدًا لها، بل تقييدًا لفيروس كورونا المستجد ومنعًا لانتشاره» داخل ليبيا.

كما طالب المسماري، في بيان، المواطنين بالتقيد التام بتعليمات اللجنة العليا المشكلة لمواجهة الفيروس، وكذلك الالتزام بالنظافة العامة، قائلًا: «امكث في بيتك، صلِ في بيتك، الزم بيتك» معتبرًا ذلك بمثابة «خط الدفاع والمقاومة الأول» لمواجهة خطر تسلل وانتشار الفيروس داخل ليبيا.

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ولفت الناطق إلى أن القيادة العامة لديها سرايا خاصة بإدارة الكيمياء تتوزع في بعض المدن، خاصة المكتظة بالسكان مثل بنغازي، مشيرًا إلى تسيير تلك السرايا بعض القوافل إلى قطاعات العمليات العسكرية في شرق مصراتة وطرابلس.

وأكد أن «الأمر مطمئن في ليبيا، فلا توجد حالة معلن عنها (إصابة) بشكل صريح حتى اللحظة» لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تهدف لمنع تسلل الفيروس وانتشاره.