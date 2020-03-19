المسماري: حظر التجول ليس تقييدا للحرية بل لمنع انتشار فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 11:53 مساء
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، 20 أبريل 2019. (فرانس برس)

دعا الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، المواطنين إلى تقييد التحرك وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن «قرار حظر التجول ليس ضد الحرية وليس تقييدًا لها، بل تقييدًا لفيروس كورونا المستجد ومنعًا لانتشاره» داخل ليبيا.

كما طالب المسماري، في بيان، المواطنين بالتقيد التام بتعليمات اللجنة العليا المشكلة لمواجهة الفيروس، وكذلك الالتزام بالنظافة العامة، قائلًا: «امكث في بيتك، صلِ في بيتك، الزم بيتك» معتبرًا ذلك بمثابة «خط الدفاع والمقاومة الأول» لمواجهة خطر تسلل وانتشار الفيروس داخل ليبيا.

اقرأ أيضًا المشير حفتر يصدر قرارًا بشكيل لجنتين لمكافحة «كورونا»

ولفت الناطق إلى أن القيادة العامة لديها سرايا خاصة بإدارة الكيمياء تتوزع في بعض المدن، خاصة المكتظة بالسكان مثل بنغازي، مشيرًا إلى تسيير تلك السرايا بعض القوافل إلى قطاعات العمليات العسكرية في شرق مصراتة وطرابلس.

وأكد أن «الأمر مطمئن في ليبيا، فلا توجد حالة معلن عنها (إصابة) بشكل صريح حتى اللحظة» لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تهدف لمنع تسلل الفيروس وانتشاره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس كورونا المستجد
دولى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من ...
دولى
فوز عبدالرؤوف قمبيج بمنصب النقيب العام للمحامين الليبيين
ليبيا
«MBC مصر» تطلق خريطة ترفيهية تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»
ثقافة وفن
ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس «كورونا» تجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة
دولى
الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنا لا أحكم