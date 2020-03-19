تعيين مدير جديد لمستشفى الهواري وتجهيزه ليكون مقرا للحجر الصحي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 19 مارس 2020, 10:50 مساء
استلام الدكتور عبدالرحمن الشريف مهامه مديرا عاما لمستشفى الهواري ببنغازي.(الوسط)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة تعيين الدكتور عبدالرحمن الشريف مديرا عاما لمستشفى الهواري العام ببنغازي، والبدء في تجهيز المستشفى ليكون مقرا للحجر الصحي بالمدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى، هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الخميس «جرى تكليف الدكتورعبدالرحمن الشريف مديرا عاما جديدا للمستشفى خلفا للدكتور ابريك البرغثي».

ولفت العريبي إلى أنه «جرى التسليم والتسلم عن طريق لجنة برئاسة الأستاذ حسن العمامي والأستاذ زكريا الزيداني والدكتور عقيلة البدري، وفقًا للقرار رقم 85 الصادر من وزير الصحة الدكتور سعد عقوب».

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يذكر أن لجنة فنية مشكلة بقرار رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني أوصت في نهاية فبراير الماضي بصيانة مستشفى الهواري العام ببنغازي على مراحل، شريطة ألا تعيق أعمال الصيانة عمل العيادات والأقسام بالمستشفى، وذلك في استجابة لمطالبات سابقة من إدارة المستشفى بهذا الشأن.

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