«داخلية الوفاق» تدعو المواطنين المقيمين في الخارج للبقاء في أماكن إقامتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:48 مساء
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك).

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، المواطنين المقيمين في الخارج للبقاء في أماكن إقامتهم في هذه الدول مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، واتباع كافة ما يصدر من السلطات الصحية في هذه البلدان.

كما دعت الوزارة في بيان المواطنين المقيمين في دولتي تونس وتركيا ضرورة التواصل مع القنصليات العامة الليبية في البلدين، لتقديم كافة التسهيلات لهم، وطالبت المواطنين العائدين من الخارج والذين دخلوا البلاد خلال الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي في المدة المحددة؛ وذلك لضمان سلامة الجميع ومنع انتشار الفيروس.

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ولفت البيان إلى اتخاذ الوزارة حزمة إجراءات احترازية، من بينها قفل المنافذ البرية والجوية لفترة موقتة، وكذلك عيادات الأسنان التي لا تتوافر بها سبل الوقاية الصحية، والأسواق الشعبية، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومحلات الحلاقة، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الصحة العامة، ودعت المواطنين لعدم إقامة أي شكل من أشكال المناسبات الاجتماعية حتى في البيوت لخطورتها.

وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات للأجهزة والمصالح والإدارة العامة ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين كافة المؤسسات الصحية ودعم الفرق الطبية في أداء مهامها والتصدي لأي شخص يعرقل عمل هذه المرافق، كما أصدرت تعميمًا لكافة مكوناتها بضبط كل من يقوم بإخفاء السلع التموينية والمواد الطبية، إلى جانب تشكيلها غرفة مركزية لمكافحة «كورونا»، حسب البيان.

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