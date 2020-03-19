بالصور: كورونا يفرض حظر التجول في درنة

كوبري الصحابة حيث أهم شوارع درنة بوسط المدينة ويظهر مسجد الصحابة في يمين الصورة. 19 مارس 2020(تصوير: مدحت الشاعري)

بدأ مساء اليوم الخميس تطبيق حظر التجول في مدينة درنة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

ونشر المواطن مدحت الشاعري عبر حسابه بموقع «فيسبوك» صورا أظهرت التزام المواطنين في مدينة درنة بقرار حظر التجول، حيث كانت أغلب شوارع المدينة فارغة تمامًا.

وقرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أمس الأربعاء، «حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا».

وأطلق متطوعو الحركة الكشفية بمفوضية درنة، حملة تطهير وتعقيم الأماكن العامة والمرافق الحكومية ودورات المياه بالمساجد، مواكبة للخطة الاحترازية للتصدي لوباء «كورونا المستجد».

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وأبدت عناصر الحركة الكشفية بمفوضية درنة «استعدادهم ووضع أنفسهم تحت تصرف الوطن للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا»، وفقًا لبيانات أصدروها عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مفترق شارع الجيش الرابط بين وسط المدينة وحي المغار. 19 مارس 2020(تصوير: مدحت الشاعري)

شارع الفنار قلب درنة التجاري. 19 مارس 2020(تصوير: مدحت الشاعري).

طريق سوق العرب الساحل الشرقي. 19 مارس 2020(تصوير: مدحت الشاعري).