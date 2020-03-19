نشر وحدات من الجيش والأمن في أجدابيا مع بداية حظر التجوال تحسبًا لـ«كورونا»

الكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش أثناء فرض حظر التجوال في أجدابيا. (الإنترنت)

بدأت وحدات من الجيش الليبي والأمن في القيام بدوريات مشتركة لغرض تطبيق حظر التجوال الذي بدأ سريانه مساء اليوم الخميس في مدينة أجدابيا، تنفذا لأمر القائد العام المشير خليفة حفتر بفرض حظر تجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا».

وبدأ حظر التجوال في مدينة أجدابيا منذ الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى السادسة من صباح يوم الجمعة كإجراء احترازي من قبل الحكومة الموقتة لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المدن والمناطق الليبية.

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ورصدت «بوابة الوسط» إخلاء شوارع مدينة أجدابيا مساء اليوم من المارة والسيارات وإغلاق المحال والمقاهي والمطاعم أبوابها قبل الساعة السادسة فيما بدأت دوريات مديرية أمن أجدابيا وكتيبة 166 مشاة التابعة للقيادة العامة عمليات تمشيط ومراقبة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للتأكد من خلوها من المواطنين والمقيمين حفاظا على سلامتهم.

وطالبت مديرية أمن أجدابيا المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة بمراقبة حظر التجوال والالتزام بالتعليمات الصادرة التي تتطلب عدم مغادرة منازلهم خلال ساعات حظر التجول بالمدينة.

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وقرر أيضا وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أمس «حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا».

واستثنى القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».