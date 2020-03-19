بالصور: شوارع بنغازي خالية من المواطنين في أولى ليالي تطبيق حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:17 مساء
شوارع خالية من المارة في بنغازي في أولى ليالي تطبيق حظر التجول. 19 مارس 2020. (تويتر)

امتثل أهالي مدينة بنغازي، اليوم الخميس، لقرار حظر التجول الذي فرضه وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع رئيسية في مدينة بنغازي خالية تمامًا من المارة والسيارات.

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وكان بوشناف قرر أمس الأربعاء فرض «حظر التجول حظرًا تامًا»، واستثنى«سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار» من تنفيذ القرار، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تسلل فيروس «كورونا» إلى المدينة. 

شوارع خالية من المارة في بنغازي في أولى ليالي تطبيق حظر التجول. 19 مارس 2020. (تويتر)
شوارع خالية من المارة في بنغازي في أولى ليالي تطبيق حظر التجول. 19 مارس 2020. (تويتر)
شوارع خالية من المارة في بنغازي في أولى ليالي تطبيق حظر التجول. 19 مارس 2020. (تويتر)
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