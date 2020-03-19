«داخلية الوفاق» تقرر إقفال الأسواق الشعبية كإجراء احترازي لمنع انتشار «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:01 مساء
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أنها قررت إقفال الأسواق الشعبية كافة للحفاظ على أمن وصحة الجميع، مناشدة المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالدولة، والتحلي بروح المسؤولية والوطنية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الإجراءات تأتي في صالح المواطنين والحرص على صحتهم، مشيرة للمنشور رقم (2) لسنة 2020 الصادر من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتاريخ 14 مارس الجاري، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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وفي تنويه سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المصارف التجارية إلا بعد التزامه بثلاثة إرشادات حفاظا على السلامة العامة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وطالبت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين المترددين على المصارف التجارية بضرورة: ارتداء الكمامات والقفازات. وتجنب الازدحام وترك مسافة آمنة. والامتثال لتعليمات رجال الأمن بالمصارف في المحافظة على النظام.

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وفي وقت سابق، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، وفي حالات الضرورة القصوى، كما طالبتهم بتجنب التجمعات كالأماكن الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا.

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