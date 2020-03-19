«خارجية الوفاق» توضح الإجراءات المتبعة مع الليبيين العالقين في اسطنبول

ليبيون عالقون في مدينة اسطنبول التركية خلال تواجدهم في القنصلية الليبية، 17 مارس 2020. (خارجية الوفاق)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن عملية حصر المواطنين العالقين في مدينة اسطنبول التركية لا تزال مستمرة داخل القنصلية الليبية، لافتًا إلى حصر حوالي 1500 شخص بينهم أكثر من 250 عائلة حتى الآن.

وأوضح القبلاوي في بيان تسكين أكثر من 1400 مواطن حتى الآن، موزعين على ستة فنادق داخل اسطنبول، موضحًا شروع الملحقية الصحية بالمدينة بالتعاون مع الجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب في تقديم الدورات التوعوية للمواطنين داخل أماكن إقامتهم.

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وأشار البيان إلى عمل القنصلية من خلال التنسيق مع عدد من الأطباء الليبيين الموجودين في اسطنبول على توفير أطباء في كل فندق لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، لافتًا إلى شروع القنصلية بالتنسيق مع إدارة الفنادق المتعاقد معها لتسكين المواطنين العالقين في تعقيم الغرف الخاصة بهم.

يشار إلى تعطل سفر مئات الليبيين في مطار اسطنبول، منذ ظهر الأحد، في انتظار أن تنقلهم شركتا الخطوط الليبية و«الأجنحة» إلى ليبيا، وذلك في وقت أعلنت تركيا الثلاثاء الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 98 شخصًا.