«بلدي خليج السدرة» يقرر إلغاء تجمع سوق الجمعة بن جواد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 08:05 مساء
شعار بلدية خليج السدرة. (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر المجلس البلدي خليج السدرة، اليوم الخميس، إلغاء تجمع «سوق الجمعة بن جواد» الخاص بالمواشي والخضراوات؛ وذلك ضمن إجراءات هادفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر تسلل وانتشار فيروس «كورونا» المستجد إلى المدينة.

وقال المجلس البلدي إن القرار جاء بناءً على التعميمات الصادرة من الحكومة الموقتة ووزاراتها المتمثلة في الداخلية والصحة ووزارة الحكم المحلي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أعلنت أمس الأربعاء «حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة الموقتة لمنع تسلل الفيروس من بينها تعليق الدراسة وغلق المقاهي. 

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