اتفاق على توفير الإمكانات العاجلة للمرافق الصحية لمواجهة «كورونا»

اجتماع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع رئيس جهاز الإمداد الطبي. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

اتفق رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور الطاهر بالخير، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار على الاستمرار في توفير كافة احتياجات المرافق الصحية لمواجهة «جائحة كورونا».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي في طرابلس، ظهر اليوم الخميس، ضم النجار وبالخير وبحضور المستشار الفني للجهاز الدكتور صبري افريك، خصص لبحث الخطوات الاحترازية التي يجب اتباعها لمواجهة وباء «كورونا» من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقاية منه وفق خطة العمل الموضوعة من قبل المختصين في المركز.

وبحسب ما نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» فإن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على توفير احتياجات المرافق الصحية لمواجهة الجائحة، ودعم المخزون الحالي للجهاز لضمان الاستمرار في العمل وفق الخطة المعتمدة من قبل المركز واللجان المكلفة من المجلس الرئاسي بالخصوص.