فوز عبدالرؤوف قمبيج بمنصب النقيب العام للمحامين الليبيين

صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين بالمنطقة الجنوبية في سبها، 17 مارس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الرئيسية المشرفة على انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين الليبيين انتهاء عملية انتخابات مجلس النقابة العامة، التي أسفرت عن فوز المحامي عبدالرؤوف قمبيج بمنصب نقيب المحامين الليبيين بحصوله على 420 صوتا، والمحامي عمر عبدالحميد ماضي نائبا للنقيب، إيذانا بانطلاق الولاية الجديدة لمجلس النقابة.

وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الرئيسية للإشراف على الانتخابات، فقد بلغ عدد المترشحين لمنصب النقيب العام ووكيل النقابة العامة سبعة مرشحين، هم المحامون: عثمان محمد علي الخازمي، وحصل على (73 صوتا)، وعبدالسلام علي يوسف دقميش، وحصل على (98 صوتا)، وعبدالرؤوف علي محمد قمبيج، وحصل على (420 صوتا)، ومحمد عبدالحفيظ امحمد طريش، وحصل على (55 صوتا)، وأحمد مصباح جبريل نشاد، وحصل على (131 صوتا)، وأسامة العربي عبدالقادر بن فايد، وحصل على (21 صوتا)، وحسين مسعود حسين أبوراس، وحصل على (91 صوتا).

وأجريت انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية في الدوائر الانتخابية المحلية الثماني على مستوى ليبيا، طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة وسبها وغريان والزاوية والخمس، ما عدا دائرة البيضاء.

وكانت آخر انتخابات مكتملة لمجلس النقابة العامة للمحامين الليبيين جرت العام 2001، والتي أسفرت حينها عن انتخاب المحامي عبدالحفيظ غوقة نقيبا للمحامين.