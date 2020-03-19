السفارة الليبية في القاهرة تعلن آخر موعد للرحلات البرية إلى بنغازي وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 03:56 مساء
المسافرون الليبيون في الحافلة التي غادرت مصر الأربعاء. (السفارة الليبية بالقاهرة)

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة أن آخر رحلة برية ستنطلق من القاهرة إلى بنغازي وطرابلس ستكون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «قفل الحدود الليبية المصرية هذه الليلة»، داعية إلى «التوجه لشركة أويا بالقرب من جنينة مول بمدينة نصر القاهرة».

وبلغت أعداد المواطنين الذين تم اجلاؤهم من قبل السفارة الليبية في القاهرة  142 ليبي وليبية حتى يوم أمس الأربعاء، بعد سفر الدفعة الثالثة البالغ عددها 47 شخصا غادروا مدينة القاهرة برا باتجاه مدينتي بنغازي وطرابلس.

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