مناقشة لائحة الإيرادات في اجتماع لجنة نقل اختصاصات الوحدات المحلية

اجتماع اللجنة العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، 19 مارس 2020، (حكومة الوفاق)

ناقشت اللجنة العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية مشروع لائحة الإیرادات المحلیة، والملاحظات المقترحة من وزارة المالیة في حكومة الوفاق، وسبل تفعیل نظام الإیرادات المحلیة بشكل عاجل یسھم في تمكین البلدیات من ممارسة مھامھا وتقدیم أفضل الخدمات للمواطنین.

رأس الاجتماع عضو المجلس الرئاسي، الدكتور محمد عماري زاید، الذي أحاط أعضاء اللجنة بما دار في اجتماع المجلس الرئاسي بعمداء البلدیات، الثلاثاء الماضي، وما اتفق عليه، حسب بيان إدارة الإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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واتفق المجتمعون على تكلیف الفریق الفني للأمانة العامة للمجلس الأعلي للإدارة المحلیة والمستشارین والخبراء من وزارة المالیة بمراجعة ملاحظات وزارة المالیة، وتضمینھا في اللائحة المقترحة، وتحدید الخطوات الإجرائیة اللازمة لتفعیل الإیرادات المحلیة.