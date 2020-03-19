مناقشة لائحة الإيرادات في اجتماع لجنة نقل اختصاصات الوحدات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 03:32 مساء
اجتماع اللجنة العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، 19 مارس 2020، (حكومة الوفاق)

ناقشت اللجنة العليا لنقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية مشروع لائحة الإیرادات المحلیة، والملاحظات المقترحة من وزارة المالیة في حكومة الوفاق، وسبل تفعیل نظام الإیرادات المحلیة بشكل عاجل یسھم في تمكین البلدیات من ممارسة مھامھا وتقدیم أفضل الخدمات للمواطنین.

رأس الاجتماع عضو المجلس الرئاسي، الدكتور محمد عماري زاید، الذي أحاط أعضاء اللجنة بما دار في اجتماع المجلس الرئاسي بعمداء البلدیات، الثلاثاء الماضي، وما اتفق عليه، حسب بيان إدارة الإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: اعتماد آليات عمل المنظمات الدولية العاملة بمجال الإدارة المحلية

واتفق المجتمعون على تكلیف الفریق الفني للأمانة العامة للمجلس الأعلي للإدارة المحلیة والمستشارین والخبراء من وزارة المالیة بمراجعة ملاحظات وزارة المالیة، وتضمینھا في اللائحة المقترحة، وتحدید الخطوات الإجرائیة اللازمة لتفعیل الإیرادات المحلیة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«MBC مصر» تطلق خريطة ترفيهية تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»
ثقافة وفن
ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس «كورونا» تجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة
دولى
الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
تقليص الأعداد ومنع المصافحات: العمل الحكومي في زمن «كورونا»
ليبيا
توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنا لا أحكم