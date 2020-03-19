السفارة الأميركية تجدد الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في ليبيا

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

جددت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الخميس، الدعوة إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وذلك بعد ترحيب المجلس الرئاسي بالدعوة الدولية التي أطلقتها ثماني دول لوقف الاقتتال لأغراض إنسانية.

وقالت السفارة الأميركية، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «آن الأوان لجميع الأطراف أن تتبنّي هدنة لمحاربة الوباء ولتفادي تصعيد خطير في القتال».

وفجر الخميس، رد المجلس الرئاسي على مطالبات عدة دول ومنظمات بـ«الوقف الإنساني للأعمال العدائية» للتصدي لوباء «كورونا» بإطلاق ثلاث دعوات للمجتمع الدولي. وفي بيان رسمي، عبر المجلس «عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتماما وحرصا على تجنيب البلاد المزيد من المآسي»، داعيا «المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه الجائحة».

اقرأ أيضا: «الرئاسي» يطلق 3 دعوات ردًّا على المطالبات الدولية بـ«هدنة إنسانية»

ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض. لكن ومع استمرار الخروقات المتقطعة للهدنة في ليبيا، حث بيان صادر عن ثماني دول والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، من أجل مواجهة الفيروس، وانضمت البعثة الأممية إلى هذه الدعوة عبر حث الأطراف على اتخاذ هذه «الخطوة الشجاعة» في توحيد جهودهم لمواجهة هذا الوباء.