«صحة الوفاق» تؤكد خلو ليبيا من الإصابة بـ«كورونا».. «ابتعدوا عن التجمعات»

شعار وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، أن «ليبيا خالية حتى هذه اللحظة من أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا».

ودعت الوزارة في بيان «المواطنين إلى الالتزام بتطبيق إجراءات الابتعاد عن التجمعات، باعتبارها أحد إجراءات الصحة العامة، التي من شأنها أن تساعد على توقف وتقليل انتشار الأمراض شديدة العدوى».

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، خلو حالتين اشتبه بإصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد من الفيروس. وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، وفي حالات الضرورة القصوى، كما طالبتهم بتجنب التجمعات كالأماكن الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا.