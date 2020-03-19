تعليمات من «بلدي مصراتة» لتجنب الزحام خلال صرف المرتبات في المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 03:03 مساء
اجتماع المجلس البلدي مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، تعليمات إلى مديري المصارف بخصوص تنظيم صرف المرتبات بشكل يمنع أي تجمعات وزحام داخلها، حرصا على الصحة العامة.

ووجه بتمديد فترة العمل بالمصارف إلى أطول فترة ممكنة، أو اعتماد أي آلية أخرى تضمن تقليل الازدحام، على أن تعلنها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الرسمية، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك».

وطالب مؤسسات الدولة بالتنسيق التام مع المصارف عبر تسمية مندوبين لتسهيل إجراءات سحب الصكوك لموظفيها، في إطار الإجراءات الوقائية وتقليل الازدحام.

كما كلف مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالتنسيق التام ومساعدة المصارف في تأدية عملها خلال الفترة الحالية، إذ تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

تحذير من الشائعات
وفي سياق متصل، أصدر المجلس اليوم بيانا أكد فيه أن الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان حالات الاشتباه أو الإصابة بالمرض هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تنشر عبر بعض صفحات مواقع التواصل.

وأعلن المركز يوم الجمعة الماضي، سلبية نتيجة الفحص المختبري لحالة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن هندي الجنسية، يعاني ارتفاع درجة حرارة الجسم، قادم إلى مطار مصراتة الدولي، من دبي عن طريق تونس.

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وأمس الأربعاء، أعلن جهاز الحرس البلدي مصراتة بدء غلق المطاعم والمقاهي والمتنزهات والصالات والأسواق الكبيرة، اعتبارًا من غد الخميس، تطبيقًا لتعليمات عميد البلدية.

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