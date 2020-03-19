«تعليم الموقتة» تعلن بدء بث الدروس عبر قناة «الليبية الفضائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:57 مساء
شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم في الحكومة الموقتة بدء بث الدروس التعليمية لشهادة التعليم الأساسي والثانوي عبر قناة الليبية الفضائية، صباح اليوم الخميس.

وانطلق البث بدروس في مادة الرياضيات والكيمياء وتقنية المعلومات لطلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي، التي ستعاد مجددا في الثانية عشرة مساء، وتردد القناة هو 27500 (عمودي)، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن وزارة التعليم في حكومة الوفاق وقعت مع قناتي «سلام» و«ليبيا الأحرار» لبث البرامج التعليمية، كما أنها اتفقت مع شركة «المدار الجديد» على تدشين منصات إلكترونية لتقديم خدمة التعلم عن بُعد.

وأوضح الوزير، محمد عماري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات عدة لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم بعد قرار تعليق الدراسة، الذي جاء كأحد التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«MBC مصر» تطلق خريطة ترفيهية تحت شعار «في البيت خليك.. وهانسليك»
ثقافة وفن
ألمانيا: عدد الإصابات بفيروس «كورونا» تجاوز عتبة الـ10 آلاف حالة
دولى
الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
تقليص الأعداد ومنع المصافحات: العمل الحكومي في زمن «كورونا»
ليبيا
توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنا لا أحكم