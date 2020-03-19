«تعليم الموقتة» تعلن بدء بث الدروس عبر قناة «الليبية الفضائية»

شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم في الحكومة الموقتة بدء بث الدروس التعليمية لشهادة التعليم الأساسي والثانوي عبر قناة الليبية الفضائية، صباح اليوم الخميس.

وانطلق البث بدروس في مادة الرياضيات والكيمياء وتقنية المعلومات لطلبة الشهادة الثانوية القسم العلمي، التي ستعاد مجددا في الثانية عشرة مساء، وتردد القناة هو 27500 (عمودي)، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن وزارة التعليم في حكومة الوفاق وقعت مع قناتي «سلام» و«ليبيا الأحرار» لبث البرامج التعليمية، كما أنها اتفقت مع شركة «المدار الجديد» على تدشين منصات إلكترونية لتقديم خدمة التعلم عن بُعد.

وأوضح الوزير، محمد عماري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات عدة لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم بعد قرار تعليق الدراسة، الذي جاء كأحد التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس «كورونا».