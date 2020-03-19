تراجع العملات الدولية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:17 مساء
أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي.

تراجعت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الخميس.

وهبط الدولار بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.86 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.24 دينار بفارق 4 قروش، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني بفارق 15 قرشًا، مسجلا 5.55 دينار مقابل 5.70 دينار أمس.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.74 دينار، في حين ارتفع الدينار التونسي إلى 1.66 دينار ليبي مقابل 1.65 دينار، وبفارق قرش واحد.

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