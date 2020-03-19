«داخلية الوفاق»: غرفة أمن في مركز مكافحة الأمراض لتسهيل عملية الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:20 مساء
اجتماع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لمنافشة خطة الوقاية من فيروس كورونا، 19 مارس 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، إنشاء غرفة أمن داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتسهيل عملية الحجر الصحي، وإجراءات التعقيم داخل المؤسسات الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في الوزارة بحضور ممثلين عن المركزالوطني؛ لبحث سبل تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات الأمنية وكل الجهات الصحية ذات الاختصاص، بشأن تفعيل غرفة الطوارئ لتلقي كل البلاغات، وتفعيل الغرفة الأمنية والعمل على مدى 24 ساعة، وتوحيد الخطاب الإعلامي الأمني والصحي من خلال مكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والصحة، ومتابعة سير العمل للوقاية من مخاطر انتشار هذا الفيروس.

كما أصدر وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، اليوم، قرارا بضبط كل من يقوم بإخفاء أي سلع تموينية أساسية أو مواد طبية تستعمل للحد من انتشار الفيروس، لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها.

ومع استمرار الجهود الطبية والخدمية للوقاية من «كورونا»، لم تسجل البلاد إصابات بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن مركز مكافحة الأمراض.

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