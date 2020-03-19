دليل إرشادي للتعامل مع السفن النفطية والتجارية في الموانئ تحسبا لـ«كورونا»

اجتماع بوزارة المواصلات لبحث دليل إرشادي للسفن لمواجهة كورونا في 19 مارس 2019. (وزارة المواصلات)

أعلنت وزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق إعداد دليل موحد للإجراءات الاستثنائية الوقائية مع كل السفن (النفطية والتجارية) الداخلة للموانئ الليبية، لعرضه على المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لمنع تسرب فيروس «كورونا» المستجد من خلال الموانئ.

ومن المقرر عقد اجتماع، اليوم الخميس، بمقر مصلحة الموانئ والنقل البحري، برئاسة رئيس المصلحة، وذلك لوضع الدليل، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستضافت وزارة المواصلات، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة سبل التصدي لوباء كورونا الجديد عبر المنافذ البحرية «التجارية والنفطية»، عرض عدة احتمالات لطرق التصدي للفيروس.

وأشارت الوزارة إلى «التعامل المباشر مع الأطقم البحرية على السفن في الحد الأدنى، وإن تم ذلك فسيكون بالالتزام بارتداء الملابس والأدوات المانعة لنقل الفيروس»، مشيرا إلى «تطبيق فترة الحجر الصحي على السفينة قبل دخول حوض الميناء إذا كانت غير ذات طبيعة استعجالية».