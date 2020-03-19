وقف حركة العبور في منفذ رأس إجدير من الاتجاهين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 12:29 مساء
معبر رأس جدير على الحدود الليبية التونسية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الإعلامي زوارة، اليوم الخميس، إيقاف حركة العبور في منفذ رأس إجدير (على الحدود الليبية التونسية) بشكل كامل في الاتجاهين (وصول ومغادرة)

جاء ذلك بعد أربعة أيام من جملة إجراءات أقرها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لمنع تسلل فيروس «كورونا» المستجد، ومن بينها إغلاق كل المنافذ  البرية والجوية بدءًا من يوم الإثنين لمدة ثلاثة أسابيع؛ تحوطًا من دخول المصابين.

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وخلال مؤتمر صحفي الإثنين، أعلن وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق «البدء في إغلاق المنافذ الجوية والبرية اعتبارا من هذا اليوم، وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى المطارات الليبية، لكنه أكد استمرار العمل بمنفذي «رأس جدير، وازن البريان، لدخول المواطنين الليبيين العالقين على الحدود الليبية التونسية»،

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