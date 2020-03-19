الليبيون العالقون بالمطارات بسبب «كورونا»: توفير أغذية بإيطاليا وإقامة في أمستردام وتسفير بري من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 12:10 مساء
أعضاء من السفارة الليبية في إيطاليا وأفراد بالجالية في أقليم لاتسيو، 18 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

تتواصل جهود وزارة الخارجية في حكومة الوفاق من أجل معاونة الليبيين في الخارج، خصوصا في الدول الأوروبية، التي تفشى فيها فيروس «كورونا» المستجد.

ففي إيطاليا حيث يضرب الوباء بشراسة، وزعت لجنة الطوارئ بالسفارة الليبية أغذية على المواطنين في مقاطعة لاتسيو، حسب ما أظهرت صور منشورة على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

كما أعلنت اللجنة توجهها إلى أقليم ألاومبريا، حيث دعت الطلاب هناك إلى سرعة التواصل معها على الرقم 00393476388880، أو البريد إلكتروني للسفارة Info@ambasciatalibia.it، وإرسال بياناتهم الكاملة ومنها المصرفية.

إقامة في هولندا
وفي حين رتبت السفارة الليبية في هولندا إقامة لـ15 ليبيا عالقين في مطار سخيبول بأمستردام، بعد توقف الرحلات، حسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأعلنت السفارة في بولندا تخصيص رقم طوارئ للمقيمين على مدى الساعة هو 4876225259+، داعية إلى التواصل معها عند الضرورة.

إجلاء 142 ليبيا من مصر
وأما بالنسبة لأزمة العالقين في مطار القاهرة الدولي، الذين لم يتمكنوا من السفر إلى تونس التي أوقفت الرحلات مع مصر، اتفقت السفارة أمس مع شركة نقل لتسفيرهم برا إلى ليبيا، وتوفير مستلزمات التعقيم الشخصي لهم، إذ تم إجلاء 142 مواطنا حتى الآن.

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كما شكلت القنصلية الليبية في تونس، لجنة دائمة في مطار تونس قرطاج الدولي بمقر مكتب خطوط البراق لمساعدة الليبيين العالقين هناك، ورتبت القنصلية الليبية في إسطنبول إقامة الليبيين العالقين هناك في أحد الفنادق.

تعبئة مواد غذائية مخصصة للجالية في إيطاليا
لجنة الطوارئ في سفارة ليبيا بإيطاليا خلال شرائها المستلزمات للجالية
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