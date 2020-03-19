حالة الطقس اليوم الخميس (19 مارس)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 11:39 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس (19 مارس). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا مصحوبًا برياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية، غدا الجمعة، تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/ساعة، خصوصا على مناطق الشمال الغربي، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية نتيجة تأثير المنخفض الجوي الصحراوى.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إلى هطول أمطار خفيفة متفرقة على مناطق الخليج وسهل بنغازي وبعض مناطق الجنوب الغربي، وتكون على أغلب مناطق شمال وجنوب غرب البلاد يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 18 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 17 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب الغربي بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدا على أغلب مناطق الجنوب، حسب النشرة الجوية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
إصابة نجم كرة السلة الأميركي كيفين دورانت بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
إفراج صحي عن الوسيط الفرانكو جزائري في قضية «التمويل الليبي لحملة ساركوزي»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب بالشاي يقوي المناعة