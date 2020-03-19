مديرية أمن بنغازي تنفي وفاة عضو طاقم الضيافة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 10:47 صباحا
مقر مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نفت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، وفاة أحد أعضاء طاقم الضيافة بفيروس «كورونا»، مبينة أن الصورة المتداولة لمضيف جوي قتل في مدينة سرت في يناير الماضي.

ووصف مكتب الإعلام بالمديرية ما يجري تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن بـ«الإشاعات»، حسب منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف المكتب أنه «تواصل مع شقيق هذا الشخص، حيثُ نفى الخبر»، وبين أن «المضيف الجوي الظاهر في الصورة هوا الشهيد محمد جمعة العرفي الذي استشهد في مدينة سرت منذ تاريخ 6/1/2020».

ويستمر تداول الإشاعات بمنصات التواصل الاجتماعي حول إصابات ووفيات بالفيروس، فيما لم تسجل البلاد رسميا إصابات مؤكدة بـ«كورونا»، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد، وثبوت خلو الحالة من الإصابة بالوباء

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