صحة «الوفاق» تعلن إجراءات دعم البلديات لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 09:56 صباحا
من اجتماع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق مع رؤساء البلديات 19 مارس 2020. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إجراءات تقديم الدعم للبلديات لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى مع رؤساء المجالس البلدية الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق ظهر الأربعاء، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفقًا للإجراءات التي سيجري اتخاذها فإن وزارة الصحة ستعمل بالتنسيق مع مسؤولي البلديات لتطبيق إجراءات العزل والحجر الصحي للحالات المؤكدة أو التي يشتبه بإصابتها بالفيروس في 6مناطق جاري تجهيز مقرات العزل والحجر الصحي فيها.

اقرأ أيضا: مستشفى الثورة يوضح تفاصيل الاشتباه بإصابة «كورونا» في البيضاء

وتتضمن الإجراءات إمداد البلديات بسيارات إسعاف خاصة بالعزل الصحي، وتشكيل فرق داخل كل بلدية، ودعم البلديات باحتياجاتها لتنفيذ الإجراءات الوقائية وإجراءات الجهوزية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصيات رئيس المجلس الرئاسي«فائز السرّاج» بالشروع في تقديم الدعم للبلديات بعد إعلانه حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة خطر انتشار الوباء.

ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفتة منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكونغرس الأميركي يقر خطة بـ100 مليار دولار لتخفيف تداعيات «كورونا» على العمال
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
الصين تستعيد حياتها تدريجيا بعد اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من الصفر يوميا
دولى
الأمم المتحدة: 25 مليون شخص في العالم معرضون لخسارة وظائفهم بسبب «كورونا»
دولى
ليبيون تحت رحمة «كورونا» و«غراد»
ليبيا
توم هانكس يشارك الجمهور يومياته في الحجر الصحي
ثقافة وفن
«فرانس برس»: السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة نتيجة انهيار أسعار النفط ...
اقتصاد
ترامب: ندرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين بقيمة 1000 دولار
اقتصاد
إصابة نجم كرة السلة الأميركي كيفين دورانت بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
إفراج صحي عن الوسيط الفرانكو جزائري في قضية «التمويل الليبي لحملة ساركوزي»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب بالشاي يقوي المناعة