بلديات الجبل الأخضر تختار مستشفى شحات للأمراض الصدرية مركزا للحجر الصحي

اجتماع طارئ لعمداء المجالس التسييرية لبلديات الجبل الأخضر، 18 مارس 2020، (بوابة الوسط)

اتفق عمداء المجالس التسييرية لبلديات منطقة الجبل الأخضر على تخصيص مستشفى شحات للأمراض الصدرية بالمنصورة مركزا للحجر الصحي، وجعل مركز الأمراض الصدرية بالبيضاء مركزا للاستشعار ورصد الحالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لهؤلاء العمداء أمس الأربعاء؛ لوضع خطة وقائية وتوعوية ضد فيروس كورونا المستجد، إذ قرروا تشكيل لجنة أزمة، وتكليف فريق للتواصل مع رئاسة الحكومة الموقتة والقيادة العامة بالخصوص.

وتعهد الحاضرون بمخاطبة وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة لتجهيز مقر متكامل لإيواء المهاجرين، وتقديم كافة السبل والدعم لجهاز الحرس البلدي لتوفير السلع الغذائية للمواطن من أي تجاوزات لتجار الأزمات.

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ودعوا في ختام الاجتماع جميع المواطنين إلى مواجهة الفيروس عبر الالتزام بطرق الوقاية منه، والإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع عمداء واعضاء بلديات البيضاء وشحات ووردامة والساحل، وبعض الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والحرس البلدي، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الصحية ومدير مكافحة الأمراض، ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ومدير مستشفى، ومدير مكتب الأوثاف والشؤون الإسلامية وشبيبة الهلال الأحمر.