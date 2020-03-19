مستشفى الثورة يوضح تفاصيل الاشتباه بإصابة «كورونا» في البيضاء

مقر مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد، وثبوت خلو الحالة من الإصابة بالوباء.

وأوضح مدير عام المستشفى عبد الرحيم مازق في تصريح صحفي تلقته «بوابة الوسط»، الخميس، أن الحالة تبلغ من العمر 69 عامًا تعاني من ارتفاع شديد بدرجة الحرارة منذ أسبوع والتهاب رئوي حاد، مشيرًا إلى أنها كانت منذ أسبوعين بجمهورية مصر العربية.

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وأضاف أن المستشفى وضع الحالة في غرفة منفردة، وجرى سحب عينات من قبل طبيب راصد وإرسالها لمستشفى الكويفية، مؤكدًا أن نتيجة العينة ظهر سلبية للمرض. وذكر مدير عام مستشفى الثورة التعليمي أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ القصوى، واتخذ حزمة من الإجراءات التي تُسهم في منع تسلل الفيروس منها وقف العمليات الاختيارية والزيارات.

وأعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الأربعاء، خلو أربع حالات اُشتبه في إصابتها بفيروس«كورونا» المستجد من الفيروس. ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفتة منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.