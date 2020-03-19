ميناء بنغازي يستقبل 17 ألف طن أسمنت وأكثر من 7 آلاف طن شعير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 02:02 صباحا
سفينة راسية بميناء بنغازي البحري، 18 مارس 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، الأربعاء، 4 سفن شحن تحوي بضائع وسلعًا منوعة مثل حبوب الشعير والأسمنت السائب وعدد من السيارات.

ورست سفينة نقل الحاويات «أماندا أف» الوكيل الملاحي لشركة «مديترينيان» للتوكيلات الملاحية في الميناء وعلى متنها 278 حاوية تحوي سلعًا وبضائع مختلفة، كما دخلت سفينة نقل الحبوب «قولدن بي» الوكيل الملاحي لشركة «الأفق اللامع» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7745 طن من حبوب الشعير، وذلك حسب بيان للناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي.

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وقال الشهيبي إن الميناء استقبل كذلك سفينة نقل الأسمنت «أويا ستار» الوكيل الملاحي لشركة «النيل» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 17 ألف طن من مادة الأسمنت السائب، وكذلك سفينة نقل السيارات «إيڤان» الوكيل الملاحي لشركة «غرناطة» للتوكبلات الملاحية وعلى متنها 30 سيارة و58 شاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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