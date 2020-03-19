غلق الحدائق والمتنزهات في أبوسليم اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 01:22 صباحا
شعار بلدية أبو سليم. (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر عميد بلدية أبوسليم غلق «كافة الحدائق والمتنزهات والصالات الرياضية والترفيهية والمناسبات الاجتماعية العامة والخاصة» الواقعة داخل النطاق الإداري للبلدية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تسلل وانتشار فيروس «كورونا» المستجد داخل المدينة.

كما كلف عميد البلدية فريق التفتيش الصحي والأجهزة الضبطية بالبلدية باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المخالفين وإحالة تقارير دورية بالخصوص، وذلك حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

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إلى جانب ذلك، ألزم عميد البلدية كافة شركات الدعاية والإعلان التي تملك لوحات إعلانية طرقية داخل النطاق الإداري للبلدية بتخصيص 40% من إجمالي لوحاتها لنشر مواد إعلانية تثقيفية للتوعية من الوباء العالمي.

وكلف العميد رئيس جهاز الحرس البلدي في أبوسليم بالتنسيق مع مدير مكتب خدمات الإسكان والمرافق، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة أبوسليم باتخاذ الإجدراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وإحالة تقارير دورية بالخصوص.

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